تجمّد تماسيح في بحيرة بكارولينا الشمالية

أصيبت تماسيح مستنقع متنزه نهر شالوت، في ولاية كارولينا الشمالية، بالتجمد الكامل بفعل انخفاض درجات الحرارة،

ولم يتبق من هذه الزواحف فوق سطح الجليد سوى الأنف والفم، ودخلت في سبات شتوي، تخرج منه عند ارتفاع درجة حرارة البحيرة، حسبما أكد مسؤولو المتنزه.

تجدر الإشارة إلى أنّ ولايات الأمريكية شهد خلال الأسابيع الأخيرة انخفاض درجات الحرارة وصلت في بعض المدن ما دون 30 درجة تحت الصفر.

المصدر: نوفوستي

إياد قاسم