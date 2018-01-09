نائب روحاني: علاقة إيران بالعرب كانت جيدة في عهد رفسنجاني

قال إسحاق جيهانغيري النائب الأول للرئيس الإيراني، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس السابق هاشمي رافسنجاني كان يفهم جيدا مشاكل الشعب، وكانت علاقاتنا مع البلدان العربية جيدة في عهده".

وفي كلمة له أثناء إحياء ذكرى وفاة الرئيس الإيراني الأسبق رفسنجاني، قال جيهانغيري: "الحوار هو السبيل الوحيد لحل المشاكل التي تعاني منها البلاد"، داعيا إلى تحقيق مطالب الشعب الإيراني وحل كافة المشاكل الاقتصادية والسياسية والثقافية التي تعاني منها البلاد.

وأوضح جيهانغيري أن الاعتراضات والنقاشات الحاصلة بشأن المشاكل السياسية والاقتصادية والثقافية، هي من أجل مستقبل إيران، مشددا على ضرورة إبقاء قنوات الاتصال مع المحتجين مفتوحة لكي لا تتحول مطالبهم إلى مظاهرات تدعو للعنف والكراهية، ما سيضر، بحسبه، بوحدة للبلاد.

وتولى الرئيس الراحل رافسنجاني، رئاسة إيران لدورتين متتاليتين بين الأعوام 1989 - 1997، وتوفي في الـ8 يناير 2017.

وفي الـ28 ديسمبر الماضي، بدأت في مدينتي مشهد وكاشمر احتجاجات على غلاء المعيشة، وتحولت لاحقا إلى تظاهرات تتبنى شعارات سياسية، وامتدت المظاهرات فيما بعد لتشمل عشرات المدن، بينها العاصمة طهران، أسفرت عن مقتل 24 مواطنا على الأقل وإصابة العشرات، واعتقال أكثر من ألف متظاهر.

المصدر: وكالات

علي الخطايبة