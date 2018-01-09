أردوغان يتحدث عن محاولة انقلاب ضد تركيا

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محاكمة المصرفي التركي محمد هاكان أتيلا في الولايات المتحدة بأنها "عنوان لمحاولة انقلاب بمضمون سياسي".

جاءت تصريحات أردوغان هذه في كلمة ألقاها أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي بالعاصمة أنقرة اليوم الثلاثاء، قائلا، "الذي فشل في تنفيذ محاولة الانقلاب في بلادنا، يبحث عن طريقة أخرى للانقلاب، والدعوى القضائية في أمريكا عنوان لمحاولة انقلاب بمضمون سياسي".

وأعرب أردوغان عن استيائه من تصرفات بعض حلفاء تركيا (الولايات المتحدة) بحسب وكالة "الأناضول"، قائلا: "إن كان ثمة أصدقاء وشركاء استراتيجيون (لنا) يدعمون تنظيمات إرهابية بمختلف أنواع السلاح، فما الذي يبقى لنبحثه معهم؟".

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وأوضح أردوغان أن هذه المحاولة لن تنجح، وسيكون الفشل مصيرها، وهي مسعى من "FBI" و"CIA" للتضييق على تركيا بالتعاون مع منظمة غولن المتهمة بتدبير الانقلاب في تركيا منتصف 2016.

وكان أتيلا قد أدين الأربعاء الماضي،"بخمس تهم من أصل ست وجهت إليه من قبل محكمة مانهاتن الاتحادية، وهي "خرق عقوبات واشنطن على إيران"، و"الاحتيال المصرفي"، و"المشاركة في خداع الولايات المتحدة"، و"المشاركة في جريمة غسيل أموال"، و"المشاركة في خداع البنوك الأمريكية"، في حين تمت تبرئته من تهمة "غسيل أموال".

المصدر: الأناضول

نتاليا عبدالله