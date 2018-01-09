اعتقال نحو 200 من عناصر المافيا في عملية أمنية بإيطاليا وألمانيا

أعلنت أجهزة الأمن الإيطالية اليوم الثلاثاء، عن اعتقال نحو 200 عنصر من جماعات المافيا الإيطالية، في عملية أمنية جرت في أراضي إيطاليا وألمانيا.

وجاء في بيان لقوات الدرك الإيطالية (كارابينييري) أن العملية أسفرت عن ضبط خلية كبرى تابعة لجماعة "ندرانغيتا" الإجرامية، التي تتخذ معقلا لها من منطقة كالابريا جنوب إيطاليا، وتعتبر من أكبر وأخطر جماعات المافيا الإيطالية.

وأشير إلى أنه تمت مصادرة نحو 50 مليون يورو خلال العملية، التي استهدفت عائلتي فاراو ومارينكولا، اللتين تسلل عناصرهما إلى قطاع الأعمال في إيطاليا وألمانيا، وخاصة الأعمال المتعلقة بتجارة النبيذ والأغذية وجمع القمامة وتنظيم الجنازات.

كما ذكر البيان أن هناك عددا من المسؤولين الذين يشتبه بضلوعهم في جرائم الفساد، دون أن يوضح ما إذا كان الحديث يدور عن مسؤولين إيطاليين أو مسؤولين في البلدين.

المصدر: رويترز

أنطون زوييف