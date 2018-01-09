طريقة مبتكرة للتهرب من الصحفيين لدى رئيس وزراء تايلاند

شارك رئيس الوزراء التايلاندي برايوث تشان أوشا (Prayuth Chan-ocha) في مؤتمر صحفي بمناسبة يوم حماية الأطفال.

وخلال ذلك جلب معه مجسما كرتونيا عليه صورته بكامل طوله، وذلك بهدف تجنب الحوار مع الصحفيين.

وتم نشر فيديو من الحدث على قناة يوتيوب يورونيوز. وفي الشريط بدا رئيس الوزراء وهو يقف أمام الميكروفون ويتحدث بإيجاز مع المراسلين.

وبهدف تجنب التعمق في الحوار مع الصحفيين تصرف رئيس الوزراء بشكل طريف - طلب من مساعديه جلب مجسم كرتوني عليه صورته بالطول الكامل وعرض على الصحفيين التحدث مع المجسم.

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ونقلت "بي بي سي" عنه القول: "من يرغب بطرح أي سؤال حول السياسة والنزاعات، فعليه التحدث مع هذا الشاب".

المصدرك لينتا رو

ادوارد سافين