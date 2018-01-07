أصدقاء صحفي محتجز في ميانمار يصلون لحريته

تجمع أصدقاء وا لون الصحفي في رويترز في معبد بوذي في يانغون بميانمار للصلاة من أجل إطلاق سراحه، بعدما احتجز مع زميل له للاشتباه في انتهاكهما "قانون إفشاء الأسرار".

واحتجز الصحفيان وا لون (31 عاما) وكياو سوي أو (27 عاما) في 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وساهم الصحفيان في تغطية "رويترز" لأزمة ولاية راخين غرب البلاد، والتي تسببت بمقتل آلاف الروهينغا على يد جيش ماينمار وفرار نحو 655 ألفا منهم إلى بنغلاديش.

ومن المقرر أن يمثل الصحفيان أمام المحكمة الأربعاء المقبل للمرة الثانية، وقد يطلب الادعاء توجيه اتهامات رسمية لهما.

وفي ميانمار، التي لا تزال في مرحلة انتقالية بعد حكم عسكري صارم استمر قرابة نصف قرن، ليس مألوفا إظهار الدعم لصحفيين أو غيرهم ممن تعتقلهم السلطات.

وقال متحدث باسم الحكومة، الأسبوع الماضي، حين سئل عن حملة دعم لهذين الصحفيين على شبكات التواصل الاجتماعي: "لا ينبغي بذل مثل هذه الجهود والقضية لا تزال المحكمة تنظر فيها".

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي