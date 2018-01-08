موسكو: المخابرات الأمريكية غارقة في الكذب

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن المخابرات الأمريكية "غرقت في الكذب"، بمزاعمها أن روسيا كانت منذ سنوات عديدة تتدخل في الانتخابات الأمريكية.

جاء كلام زاخاروفا ردا على تصريحات مدير وكالة المخابرات الأمريكية مايكل بومبيو لقناة "سي بي أس" أمس الأحد، ادعى فيها أن روسيا تعمل على مدى "العقود" على تقويض الانتخابات في الولايات المتحدة.

وأوضحت زاخاروفا على صفحتها في فيسبوك، أن من دليل على بطلان هذه الاتهامات، عدم إثارة المسؤولين الأمريكيين السياسيين والاستخباراتيين لموضوع التدخل خلال كل هذه "العقود".

لم يكن هناك تقرير أو فيلم أو تصريح واحد، قبل أن أفرز النظام الانتخابي الأمريكي نتيجة تتمثل في شكل الرئيس (دونالد) ترامب. وفي هذه اللحظة أنطلق كل شيء، بما في ذلك اتهامات لا تستند إلى أي دليل، والبحث عن عدو خارجي، والشكاوى من "يد الكرملين" ومزاعم عديدة. يذكر أن كل من الكونغرس الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالية يجري تحقيقا مستقلا بشأن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016. ووصفت موسكو هذه الاتهامات مرارا بأنها عارية عن الصحة، مشيرة إلى أن الأمريكيين لم يقدموا أي دليل واقعي يثبت ادعاءاتهم.

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المصدر: نوفوستي

متري سعيد