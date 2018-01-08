مدمرة أمريكية تدخل ميناء أوديسا الأوكراني

وصلت المدمرة الأمريكية Carney DDG64 إلى ميناء أوديسا الأوكراني على البحر الأسود وستبقى هناك حتى يوم 11 يناير الجاري.

أفادت بذلك بوابة ""دومسكايا" يوم الاثنين، وذكرت أن المدمرة رست اليوم على رصيف محطة الحاويات الجديدة فى ميناء أوديسا، لتكون أول سفينة حربية تابعة لدولة في الناتو تزور أوديسا في العام الجديد.

وأشارت البوابة إلى أن قيادة الأسطول السادس الأمريكي قالت إن هدف الزيارة يتمثّل في "القيام بعمليات لضمان الأمن في البحار وتعزيز قدرات المركبة في مجال التأهب والإمكانيات بين حلفاء الناتو وشركائه".

Американский ракетный эсминец Carney с 56 крылатыми ракетами «Томагавк» на борту зашел в порт Одессы. И останется там до 11 января pic.twitter.com/LpvLtzc2M3 — НТВ (@ntvru) 8 января 2018 г.

وفي يوليو 2017، زارت المدمرة المذكورة ميناء أوديسا وشاركت في المناورات البحرية الأوكرانية الأمريكية" سي بريز 2017 "، و زار الرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو المدمرة الحربية الأمريكية خلال المناورات.

إقرأ المزيد

المصدر: تاس

إدوارد سافين