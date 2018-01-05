مدمرة أمريكية تحمل 56 صاروخ كروز "توماهوك" تعبر إلى البحر الأسود

دخلت المدمرة الأمريكية "USS Carney DDG64"، المزودة بنظام الدفاع الصاروخي "إيجيس"، إلى مياه البحر الأسود، ونشرت بوابة معلومات إلكترونية في إسطنبول صورها وهي تعبر مضيق البسفور.

وذكرت وكالة "إنترفاكس"، أن المدمرة مجهزة بـ 56 صاروخ كروز "توماهوك" وتتجه شمالا بمحاذاة الساحل الغربي للبحر الأسود.

ووفقا لـ "إنترفاكس"، فمن المتوقع أن ترسي السفينة الحربية الأمريكية المذكورة في ميناء أوديسا الأوكراني، وآخر عبور لهذه المدمرة الأمريكية للبحر الأسود رصد في يوليو 2017 جنبا إلى جنب مع المدمرة الأمريكية "USS Hue City CG 66" بهدف المشاركة في مناورات مشتركة تحت اسم "Sea Breeze 2017" مع سلاح البحرية الأوكراني.

وفي نوفمبر 2017 دخلت المدمرة الأمريكية "USS James Williams DDG95" البحر الأسود بعد تجدد اشتباكات في شرق أوكرانيا.

المصدر: إنترفاكس

علي الخطايبة