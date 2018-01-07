هايلي: تغريدة ترامب عن الزر النووي نبهت كيم لخطورة الوضع

أكدت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي أن تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص امتلاكه زرا نوويا أكبر مما يمتلكه زعيم كوريا الشمالية أوضحت مخاطر المواجهة النووية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أكد الأسبوع الماضي، أن لديه زرا نوويا جاهزا للاستخدام، ما دفع ترامب للرد في تغريدة على موقع "تويتر"، قال فيها: "الزر الأمريكي الذي أمتلكه أكبر وأقوى".

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٣ يناير، ٢٠١٨

ولقي التعليق انتقادات بما في ذلك من جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي السابق، والذي قال: "هذا التعليق أفقد الحلفاء الثقة في واشنطن".

وقالت هايلي، لدى سؤالها في برنامج تبثه شبكة "إيه.بي.سي"، عما إذا كانت تغريدة الرئيس فكرة صائبة: "أعتقد أن على ترامب دائما إبقاء كيم متنبها.. من المهم جدا ألا نسمح له أبدا بالغطرسة الشديدة التي لا يدرك معها حقيقة ما سيحدث إذا بدأ حربا نووية".

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وأضافت: "كوريا الشمالية يجب أن تدرك بوضوح أن الولايات المتحدة لن تخفف الضغط على كيم"..."لن نسمح لهم بتضخيم حقيقة أن لديهم زرا على مكتبهم ويستطيعون تدمير أمريكا".

وشددت الدبلوماسية الأمريكية على أن بلادها تريد دائما أن تذكر بأن "بإمكانها تدميرهم أيضا، لذا عليكم التحلي بأعلى درجات الحذر والحرص في أقوالكم وأفعالكم".

المصدر: رويترز

هاشم الموسوي