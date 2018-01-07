القمامة تزكم الإسرائيليين في القدس!

استيقظ الإسرائيليون في مدينة القدس، اليوم الأحد، على روائح كريهة تسببت بها أكوام القمامة التي ملأت الشوارع، إثر إضراب شامل ينفذه العاملون في بلدية المدينة.

وكانت نقابة العاملين في إسرائيل "الهستدروت" دعت أمس إلى إضراب شامل في مرافق بلدية في القدس، احتجاجا على فصل رئيس البلدية نير بركات لأكثر من ألفي عامل عقب امتناع وزارة المالية عن تحويل ميزانيات المساعدة للبلدية.

المستخدمون في بلدية الاحتلال في #القدس يبدأون اليوم اضرابا عن العمل بالتنسيق مع نقابة العمال/الهستدروت بسبب الخلاف بين رئيس البلدية نير بركات ووزير المالية كحلون بخصوص المخصصات المالية، ونية بركات اقالة 2150 عاملا بالبلدية، والنفايات تملأ شوارع القدس، الخلاف مرشح للتصعيد pic.twitter.com/L3O8OJs11T — خبير شؤون اسرائيلية (@AymanHunaiti) ٧ يناير، ٢٠١٨

ووجه المستخدمون لبركات تهم بالتخلي عنهم، وقال رئيس لجنة العاملين في البلدية أفيحاي إبرهام: "الإضراب سيشمل الملعب البلدي في المدينة وعلى ضوء ذلك ستؤجل مباراة لكرة السلة، كان من المفترض إقامتها".

من جانبها قالت منظمة مناصرة للعاملين: "نير بركات أصبح عبئا على البلدية، وتصرفاته باتت تضر بالقدس وسكانها، وقد آن الأوان لتخليص المدينة منه".

إقرأ المزيد

واتخذ العمال الخميس الماضي قرارا بالبدء بإضراب عام في أعقاب إعلان بلدية القدس عن قرار فصل 2150 مستخدما.

وبدأ عمال النظافة اعتصاما مباشرا تسبب بتراكم أكوام القمامة في سوق "محني يهودا"، بينما سارع موظفون تلقوا رسائل الفصل إلى إغلاق مكتب مدير عام البلدية.

المصدر: معا

أحمد باديان