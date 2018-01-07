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القمامة تزكم الإسرائيليين في القدس!

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القمامة تزكم الإسرائيليين في القدس!
Reuters David Silverman
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استيقظ الإسرائيليون في مدينة القدس، اليوم الأحد، على روائح كريهة تسببت بها أكوام القمامة التي ملأت الشوارع، إثر إضراب شامل ينفذه العاملون في بلدية المدينة.

وكانت نقابة العاملين في إسرائيل "الهستدروت" دعت أمس إلى إضراب شامل في مرافق بلدية في القدس، احتجاجا على فصل رئيس البلدية نير بركات لأكثر من ألفي عامل عقب امتناع وزارة المالية عن تحويل ميزانيات المساعدة للبلدية.

ووجه المستخدمون لبركات تهم بالتخلي عنهم، وقال رئيس لجنة العاملين في البلدية أفيحاي إبرهام: "الإضراب سيشمل الملعب البلدي في المدينة وعلى ضوء ذلك ستؤجل مباراة لكرة السلة، كان من المفترض إقامتها".

من جانبها قالت منظمة مناصرة للعاملين: "نير بركات أصبح عبئا على البلدية، وتصرفاته باتت تضر بالقدس وسكانها، وقد آن الأوان لتخليص المدينة منه".

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واتخذ العمال الخميس الماضي قرارا بالبدء بإضراب عام في أعقاب إعلان بلدية القدس عن قرار فصل 2150 مستخدما. 

وبدأ عمال النظافة اعتصاما مباشرا تسبب بتراكم أكوام القمامة في سوق "محني يهودا"، بينما سارع موظفون تلقوا رسائل الفصل إلى إغلاق مكتب مدير عام البلدية.

المصدر: معا

أحمد باديان

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