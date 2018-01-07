إسرائيل تدرج منظمة يهودية أمريكية تدعم السلام في قائمتها السوداء

أكدت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية أمس السبت، أنها أدرجت منظمة "صوت اليهود من أجل السلام" الأمريكية في "القائمة السوداء" التي تعتبرها من المنظمات الداعمة لمقاطعة إسرائيل.

وبحسب القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، فإن القائمة تضم حوالي 20 منظمة، ستكون ضمن لائحة للهيئات التي سيحظر عليها دخول إسرائيل.

وقامت وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية بوضع هذه القائمة بعد جمع المعلومات ورصد الأنشطة المفتوحة لهذه المنظمات.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، أن الوزارة رفضت الإفصاح عن أسماء باقي المنظمات المدرجة في القائمة، إلا أن الإعلام الإسرائيلي تحدث في هذا السياق عن منظمات ناشطة في إيطاليا وفرنسا وجنوب أفريقيا، إضافة إلى منظمات التضامن مع فلسطين في الدول الاسكندنافية.

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ووفقا لـ "هآرتس"، فإنه من المتوقع أن تستكمل وزارة الشؤون الاستراتيجية إعداد القائمة في مارس المقبل، تمهيدا لنقلها لوزارة الداخلية المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات التنفيذية لمنع ناشطي المنظمات المعنية من دخول إسرائيل، بل وسيكون بإمكان السلطات اعتقالهم عند محاولة الدخول.

يذكر أنه في مارس/آذار الماضي أقر الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر منح تأشيرة دخول أو تصريح إقامة في إسرائيل للمواطنين الأجانب الذين يدعون إلى مقاطعة الدولة العبرية.

المصدر: وكالات ووسائل إعلام إسرائيلية

متري سعيد