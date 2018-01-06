ترامب يدعم المحادثات بين الكوريتين

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، عن دعمه للحوار بين الكوريتين، وأنه لا يستبعد أنضمام بلاده إلى هذه المفاوضات في وقت لاحق.

وقال ترامب في كلمة ألقاها خلال اجتماعه مع أعضاء إدارته وقادة الكونغرس الجمهوريين: "أود أن يواصلوا المفاوضات بعد دورة الألعاب الأولمبية".. "في الوقت المناسب، سنشارك (الولايات المتحدة)".

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وأضاف ترامب: "الآن يتحدثون عن الألعاب الأولمبية وهذه بداية عظيمة".. "إذا وصلت مفاوضاتهم إلى شيء ما، فستكون البشرية على ما يرام".

يذكر أن ممثلين من كوريا الجنوبية والشمالية، بحثوا وللمرة الأولى منذ فترة طويلة العلاقات الثنائية من خلال قناة اتصال خاصة، بما في ذلك إمكانية مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في دورة الألعاب الأولمبية المزمع إقامتها في مدينة بيونغ شانغ.

المصدر: تاس

أحمد باديان