مؤلف كتاب " نار وغضب" يتنبأ بسقوط ترامب!

اعتبر مايكل وولف مؤلف كتاب "نار وغضب" الذي ينتقد السنة الأولى من رئاسة دونالد ترامب للولايات المتحدة، أن ما كشفه كتابه سيضع حدا لزعامة ترامب في البيت الأبيض.

وقال وولف لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي": "القصة التي يقدمها الكتاب، تعزز الاعتقاد السائد بأن ترامب غير مؤهل لمنصبه، وأعتقد أن هذا هو الرأي السائد عند الكل".

وأضاف وولف: "أعتقد أن أحد المؤثرات المثيرة للكتاب حتى الآن وهو واضح جدا، يتمثل في حكاية الإمبراطور العاري، حكاية تراثية تشير إلى أن الحقيقة واضحة للجميع، حتى وإن أخفوا علمهم بها، إذ لا يرتدي الإمبراطور شيئا، لكن الكل يخفي الأمر خوفا منه".

وتابع وولف: "القصة التي أرويها تبدو وكأنها تصور هذه الرئاسة بطريقة تدل على أنه (ترامب)، لا يستطيع أداء مهمته". واستطرد قائلا: "فجأة يقول الجميع.. يا إلهي، هذا صحيح، هو لا يرتدي شيئا. تلك هي الفكرة وراء هذا الاعتقاد والإدراك الذي سيضع في النهاية حدا... لرئاسته".

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جدير بالذكر أن وولف أعلن الجمعة عن نشر كتابه الذي يحمل عنوان "نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض"، والذي أثارت مقتطفات منه عاصفة سياسية خلال الأيام الماضية، ودفعت بعض محامي ترامب للتهديد باتخاذ إجراءات قانونية والسعي لوقف نشر الكتاب.

وصوّر الكتاب، الذي ندد به ترامب ووصفه بأنه "متخم بالأكاذيب"، الوضع في البيت الأبيض بأنه فوضوي وأن الرئيس لم يكن مستعدا للفوز بالرئاسة في 2016، وأن مساعديه يسخرون من ضعف قدراته (ترامب).

المصدر: رويترز + وكالات

أحمد باديان