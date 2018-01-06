"التمساح" و"أباتشي" وجها لوجه!

أقام موقع Facts Box الأمريكي مقارنة بين أشهر مروحيتين في العالم الروسية "كا-52" الملقبة بـ"التمساح"، و"أباتشي" الأمريكية ذائعة الصيت.

ويؤكد الموقع في التسجيل الذي نشره على "يوتيوب" أنه خلص في المقارنة إلى أن المروحيتين "تعدان الأكثر تطورا في العالم، والأشد بطشا" بتجمعات العدو وقواته البشرية.

وأشار أصحاب المقارنة إلى أن الغلبة في حفاظ المروحية على حياة طاقمها كانت للـ"التمساح"، بفضل منظومة القفز المظلي المزودة بها والتي تجعلها الوحيدة في العالم القادرة على تنجية طاقمها في اللحظة الحلكة.

وبين الميزات الأخرى التي تزيد من حصيلة نقاط "التمساح" أمام "أباتشي"، صواريخ "شتورم" الموجهة، وصواريخ "الإبرة جو جو" للقتال القريب ونزال مروحيات العدو المفترض، إضافة إلى صواريخ "جو أرض" لضرب الأهداف الأرضية.

أما النقاط التي تحسب للطائرة الأمريكية أمام "التمساح"، فكان أبرزها حسب المقارنة الأمريكية، تفوقها على المنافس الروسي بواقع 150 كم في المسافة التي تقطعها قبل التزود بالوقود.

"التمساح"

"كا-52"، من تصميم مكتب "كاموف" للمروحيات البحرية، الذي برع كذلك في تصميم مروحية ضاربة تعمل فوق اليابسة، وتتمتع بأفضل التقنيات التي جعلت منها رمحا تحمله السفن الحربية الروسية أينما كانت وجهتها.

"التمساح"، قادرة على رصد الأهداف البرية والبحرية على مسافة 300 كم، وضرب سفن وغواصات ودبابات العدو وعرباته في نطاق رادارها المتطور.

"كا-52"، جعلت مروحية "أباتشي" الأمريكية وحسب فريق عريض من الخبراء الروس والغربيين "مروحية عتيقة"، حيث تصطاد أهدافها من مسافة تتراوح بين 30 و100 كم لتدمرها بعيدا عن منظومات الدفاع الجوي المعادية، إذ تضرب وتهرب على ارتفاع منخفض بعيدا عن أبصار العدو ومسامعه.

المصدر: RT و riafan.ru

صفوان أبو حلا