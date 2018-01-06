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5 رؤوس مقطوعة على غطاء محرك تاكسي

أخبار العالم

5 رؤوس مقطوعة على غطاء محرك تاكسي
Reuters
صورة ارشيفية لمسرح جريمة في المكسيك
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عثرت الشرطة في المكسيك على أشلاء جثث مقطعة لخمسة أشخاص في سيارة تاكسي متوقفة على حافة الطريق في ولاية فيراكروز .

وذكرت الشرطة الوطنية أن المجرمين تركوا رؤوس الضحايا على غطاء محرك سيارة تاكسي متوقفة على قارعة الطريق في المركز السكني تلاكوتاليبان. وداخل السيارة عثرت الشرطة على أكياس مع بقايا جثث القتلى.

وبالقرب من السيارة عثر على ما يسمى "برسالة تجار المخدرات" موجهة من قبل عصابة "خاليسكو -الجيل الجديد" المكسيكية وهو ما يدل على تورط هذه العصابة بجريمة القتل الجماعية المريعة.

وتقع ولاية  فيراكروز على ساحل الخليج، وتعتبر منذ فترة طويلة مسرح مواجهة عنيفة جدا بين عصابتين قويتين من عصابات تهريب المخدرات- "لوس زيتاس" و "باي".  والآن انضمت إليهما عصابة "خاليسكو".

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وتتنافس هذه العصابات على السيطرة على مجال تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة، وهي تنفذ بين الحين والآخر جرائم مرعبة بهدف ترويع الجهات المنافسة والسكان.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين

 

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