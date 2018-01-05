العثور على 4 جثث عليها آثار الرصاص في كاليفورنيا

عثر الشرطة الأمريكية على أربع جثث عليها آثار الرصاص داخل منزل جنوبي ولاية كاليفورنيا صباح الجمعة.

وذكر الشركة في بيان إن القتلى الذين عثر عليهم في منزل في مقاطعة سانتا كلاريتا (56 كيلومترا شمال لوس أنجلوس)، دون الإفصاح عن أسمائهم أو ظروف الحادث أو المتهم الرئيس فيه.

#LASD Shooting Death Investigation, 28800 blk Startree Ln, Santa Clarita

4 Victims Pronounced at the Scene **Please Avoid Area** Homicide Dets Enroute #SCV@SCVSHERIFFpic.twitter.com/bUZJjGGWkS — LA County Sheriff's (@LASDHQ) January 5, 2018

وأضاف البيان: أن "التحقيق جار ولم تتوفر في الوقت الحالي معلومات إضافية ". وتنتشر حوادث إطلاق النار في مناطق عدة في الولايات المتحدة، والتي تسبب بسقوط العشرات سنويا، بسبب عدم تشديد قانون اقتناء السلاح.

#BREAKING: 4 people, including an underage boy, were killed in a shooting in Santa Clarita https://t.co/ZiY2VdiuHQ — KTLA (@KTLA) January 5, 2018

المصدر: أ. ب

علي جعفر