 
مباشر

العثور على 4 جثث عليها آثار الرصاص في كاليفورنيا

أخبار العالم

العثور على 4 جثث عليها آثار الرصاص في كاليفورنيا
Reuters Mario Anzuoni
شرطة كاليفورنيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jpi7

عثر الشرطة الأمريكية على أربع جثث عليها آثار الرصاص داخل منزل جنوبي ولاية كاليفورنيا صباح الجمعة.

وذكر الشركة في بيان إن القتلى الذين عثر عليهم في منزل في مقاطعة سانتا كلاريتا (56 كيلومترا شمال لوس أنجلوس)، دون الإفصاح عن أسمائهم أو ظروف الحادث أو المتهم الرئيس فيه.

وأضاف البيان: أن "التحقيق جار ولم تتوفر في الوقت الحالي معلومات إضافية ". وتنتشر حوادث إطلاق النار في مناطق عدة في الولايات المتحدة، والتي تسبب بسقوط العشرات سنويا، بسبب عدم تشديد قانون اقتناء السلاح.

المصدر: أ. ب

علي جعفر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة