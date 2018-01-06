سلطات إستونيا ستهدم نصبا سوفيتيا في تالين

أعلن وزير العدل في إستونيا اورماس رينزالو، أن السلطات تعتزم هدم النصب التذكاري في "مارجاماي"، مشيرا إلى أن سبب القرار هو خطر انهيار النصب المذكور.

وقال: "المهم أن لا يشكل النصب التذكاري أي خطر، وفي حال الضرورة يجب الترميم أو الهدم".

وأشار الوزير إلى أن المحافظة على النصب تتطلب إنفاق مليون يورو، ونوه بأن النصب والمواقع الفنية المحيطة به غير مدرجة في سجل الآثار الوطنية. وأضاف "بالنسبة لي، ليس هناك أي شيء مقدس فيها".

وتجدر الإشارة إلى أن مجمع مارجاماي التذكاري، يضم مجموعة من الأعمال الفنية الأثرية - في المركز توجد مسلة بارتفاع 35 مترا تم نصبها تكريما لمسيرة الجليد. في عام 1918 تمكن بحارة من أسطول البلطيق الروسي الوصول بعدة سفن تحمل البضائع الضرورية عبر فنلندا إلى روسيا من إستونيا المحتلة من قبل ألمانيا. وتم تشييد المجمع في عام 1975 وفيه توجد أيضا منحوتة " اللهيب الخالد" وهي عبارة عن كفين منحوتين في حائطين حجريين يتدفأن بشعلة في الوسط .

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المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين