بلاغ عن خطر قرب "برج ترامب"!

أجرت شرطة نيويورك، صباح الجمعة، بحثا أمنيا مكثفا بالقرب من برج "ترامب تاور" في منهاتن، بعد تلقيها بلاغا بتنفيذ عمل إرهابي بالقرب في منطقة قرب البرج.

ونقلت صحيفة "نيويورك ديلي نيوز"، عن مصادر في الشرطة المحلية، قولهم: "اتصل رجل من بروكلين بالشرطة في الساعة 3 صباحا بتوقيت غرينيتش، وأخبرها أن انتحاريين يحاولون تنفيذ عمل إرهابي بالقرب من ناطحة السحاب التي سكنها الرئيس دونالد ترامب أثناء حملته الانتخابية".

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وأضافت المصادر: "رجال الشرطة أجروا فحصا أمنيا دقيقا للمنطقة ولم يجدوا شيئا، وتبين أن البلاغ كاذب".

وأشارت الصحيفة إلى أن رقم الهاتف الذي حصل عبره البلاغ سبق واستخدم في مكالمات مماثلة، وأن السلطات لم تعثر حتى الآن على المتصل.

يذكر أن ناطحة سحاب "ترامب تاور"، تقع في الجادة الخامسة في قلب مانهاتن، واستخدمها ترامب في عام 2016 مقرا لحملته الانتخابية.

المصدر: تاس

أحمد باديان