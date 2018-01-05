هزة أرضية عنيفة تضرب اليابان وهيئة الأرصاد تحذر من موجة تسونامي

ضرب زلزال بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، ليلة الجمعة على السبت، منطقة العاصمة اليابانية طوكيو، تبعها تحذير صادر من هيئة الأرصاد الوطنية اليابانية، من موجة تسونامي.

ووفقا للهيئة، فقد كان مركز الزلزال في إقليم محافظة العاصمة، وعلى عمق 80 كم تحت الأرض.

وافادت وكالة "تاس" الروسية، بأن مركز الزلزال كان على اليابسة، وقد شعر بالهزات المواطنون في جميع أنحاء إقليم طوكيو، و16 محافظات مجاورة وسط البلاد.

المصدر: تاس