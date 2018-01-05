إيران تتصدر الدول الإسلامية في عدد المقالات العلمية وجودتها

أعلن رضا ملك زاده وكيل شؤون الأبحاث والتكنولوجيا في وزارة الصحة الإيرانية أن إيران قد احتلت المرتبة الأولى بين الدول الإسلامية من حيث عدد المقالات العلمية الصادرة فيها سنويا.

وأشار ملك زاده إلى أن بلاده التي أصدرت العام الماضي 52160 مقالا، قد احتلت بذلك المركز الأول بين البلدان الإسلامية من حيث عدد وجودة المقالات العلمية، كما حطّمت الأرقام المنشودة لهذه الإصدارات قبل موعدها، إذ كانت تتطلع لمثل هذا العدد من المقالات بعد ما لا يقل عن عقد من الزمن.

وأضاف أنه ورغم تدني نسبة الإيرانيين بين سكان العالم، والذين لا يمثلون أكثر من واحد في المئة من إجمالي سكان المعمورة، إلا أنهم استطاعوا الارتقاء في حصتهم في معدل الإنتاج العلمي دوليا من 0,7 سنة 1996 إلى 1,8 في المئة حتى نهاية 2017، وشغلوا المركز الـ17 عالميا في معدل 'آي.اس.آي".

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وأوضح أن عدد العلماء الإيرانيين المتفوقين في مجال الطب، قد ارتفع خلال الأعوام الأربعة الماضية من 180 إلى 550، وأن عدد مراكز الأبحاث في بلاده ازداد بواقع 55 مركزا في أربع سنوات ليصل بذلك إلى479 مركزا، فيما صارت إيران الدولة الرابعة عالميا من حيث عدد طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.

المصدر: "ارنا"

صفوان أبو حلا