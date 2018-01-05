ريابكوف: الولايات المتحدة تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران

قال سيرغي ريابكوف، نائب وزير الخارجية الروسي، إن أمريكا تبحث عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران، ووصف محاولاتها المحتملة لاستخدام الاتفاق النووي لهذا الغرض بأنها غير لائقة.

تصريح ريابكوف جاء اليوم الجمعة في حديث لوكالة نوفوستي، ردا على كلام نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس، الذي قال في وقت سابق لإذاعة "صوت أمريكا" إن بلاده تريد اتفاقا أطول أمدا حول برنامج إيران النووي، "يقضي بالإعادة الفورية لكل العقوبات ضد طهران في حال حاولت يوما ما الحصول على سلاح نووي قابل للاستخدام وصواريخ باليستية لإيصاله".

وتعليقا على تصريحات بينس قال الدبلوماسي الروسي: "تتكرر مثل هذه الدعوات بين حين وآخر، بل وبانتظام. ولا نفهم ما الذي لا يعجب الجانب الأمريكي في الاتفاق النووي. إن مضمون الوثيقة معروف جيدا، والأمريكيون يتابعون سير تنفيذ الاتفاق، ويشاركون في جلسات اللجنة المشتركة والمناقشات الأخرى".

إذا كانوا يبحثون عن ذريعة لتشديد الضغط على إيران لأسباب لا علاقة لها بالاتفاق النووي، والأمر كذلك حسب ما نلاحظه، فإن ذلك تصرف غير لائق، لا يتفق مع وضع الدولة العظمى. إنها وسيلة للاستفادة من نيران الأزمة التي يؤججونها هم أنفسهم، ومن دون أي أساس.

وكانت واشنطن قد أعلنت أمس الخميس عن توسيع قائمة العقوبات ضد إيران لتطال خمس شركات إيرانية أخرى، بدعوى أنها مرتبطة بتطوير برنامج طهران الصاروخي. وأكدت وزارة المالية الأمريكية أنها "ستواصل التصدي بحزم لسياسات النظام الإيراني الوخيمة، بما في ذلك عبر فرض عقوبات إضافية بسبب انتهاك حقوق الإنسان".

وفي تعليقه على عزم واشنطن تشديد العقوبات ضد طهران، أكد ريابكوف أن موسكو تعتبر كل العقوبات الأحادية غير قانونية، وأضاف: "إذا كان هناك من لا يعجبه جانبا من جوانب سياسة إيران الخارجية، فعليه العمل على تعميق وتطوير الحوار مع هذا الطرف، والبحث عن حلول جماعية للمشاكل القائمة. مع أنه يصعب علي فهم جوهر المطالب الأمريكية من سياسة إيران الإقليمية أيضا".

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تجدر الإشارة إلى أن واشنطن دعت إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي لمناقشة الوضع في إيران، على خلفية الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ أواخر الشهر الماضي.

المصدر: نوفوستي

متري سعيد