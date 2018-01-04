واشنطن تفرض عقوبات على 5 كيانات إيرانية
Reuters Jim Bourg
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 5 كيانات إيرانية على صلة ببرنامج طهران للصواريخ الباليستية.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين في بيان إن "هذه العقوبات تستهدف الكيانات الرئيسية المشاركة في برنامج الصواريخ الباليستية في إيران الذي يعطيه النظام الإيراني الأولوية على الرفاهية الاقتصادية للشعب الإيراني".
المصدر: رويترز
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