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أ ف ب: واشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الاحتجاجات في إيران غدا الجمعة

أ ف ب: واشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الاحتجاجات في إيران غدا الجمعة

أخبار العالم

أ ف ب: واشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الاحتجاجات في إيران غدا الجمعة
Reuters Mike Segar
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