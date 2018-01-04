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أ ف ب: واشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الاحتجاجات في إيران غدا الجمعة
أ ف ب: واشنطن تطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن الاحتجاجات في إيران غدا الجمعة
تاريخ النشر:
04.01.2018
|
20:31 GMT
|
آخر تحديث:
04.01.2018
|
20:34 GMT
|
أخبار العالم
Reuters Mike Segar
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