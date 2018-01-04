واشنطن تأمل بعقد جلسة لمجلس الأمن حول إيران

أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت أن الولايات المتحدة تأمل بعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي خلال اليومين المقبلين لبحث الوضع حول الاحتجاجات في إيران.

وقال في حديث لقناة فوكس نيوز التلفزيونية: "آمل في انعقاد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي لبحث موضوع الاحتجاجات في إيران فى اليومين القادمين، حيث ستوجه الولايات المتحدة النداء إلى الدول الأخرى لدعم شعب إيران".

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وذكرت الدبلوماسية الأمريكية أن واشنطن "ليست لديها أي مشاكل مع سكان إيران ولكنها لا تتفق مع الحكومة الإيرانية التي تعامل مواطنيها بشكل سيء".

وكانت احتجاجات إيران قد اندلعت يوم الـ 28 ديسمبر في عدة مدن كبرى من بينها طهران ومشهد وأصفهان وراشت، وقتل فيها 20 شخصا، واعتقل حوالي 450 آخرين.

المصدر: نوفوستي

إدوارد سافين