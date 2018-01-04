بروجردي: ترامب واهم ومحاولاته لن تجدي نفعا

وصف رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة بمجلس الشورى الإسلامي في إيران، تصريحات الرئیس الأمریكي حول طهران بأنها أفكار واهية، وقال إن محاولاته لن تؤدي إلى نشر الفوضى.

وقال علاء الدین بروجردي بخصوص تصريحات ترامب الأخيرة وتأييده للاحتجاجات، إن "الرئیس الأمریكي أصیب بالوهم ولن تجدي محاولاته الرامیة إلى بث الفوضى والفرقة"، داعيا الإدارة الأمريكية وترامب إلى تجنب الأفكار الواهیة.

وشدد بروجردي، على أن "سیاسة أمریكا والكیان الصهیوني والاستكبار العالمي ترتكز على زعزعة الأمن والفوضى في العالم الإسلامي وإیران .. أمریكا والكیان الصهیونی یحاولان جر هذه الصراعات (الإقليمية) إلى الداخل الإیراني".

وأشار بروجردي إلى أن المظاهرات هي مطالب شعبية محقة، إلا أن بعض الدول تحاول حرف مسار هذه المسيرات لبث الفوضى، "الأحداث المریرة الأخیرة في عدد من مدن البلاد انطلقت بدافع المطالب الشعبیة المحقة بما فیها الذمم المترتبة على المؤسسات المالیة التي أعلنت إفلاسها، هكذا أحداث تشكل حالة معهودة جدا في أجواء إیران التي تستودها الحریة .. أعداء الثورة الإسلامیة وعملاؤهم في الداخل یبذلون الجهود لحرف مسار هذه المطالب صوب الفوضى والاضطرابات"، مؤكدا أن البلاد ستدعم المطالب الشعبیة وإصدار القوانین في سیاق مطالب الشعب وتوفیر الرخاء له، إلا أن البلاد لن تسمح لأحد بالتدخل في الشؤون الداخلية.

وتشهد إيران احتجاجات مناهضة للحكومة منذ نحو أسبوع على غلاء المعيشة وسوء الأحوال الاقتصادية، أسفرت عن قتلى وجرحى واعتقالات فضلا عن عمليات نهب.

المصدر: وكالات

نتاليا عبدالله