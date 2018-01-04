واشنطن: لا نريد ثورة في إيران

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر ناويرت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لإشعال ثورة في إيران، لكنها تأمل بحصول تغييرات إيجابية في هذه الدولة.

وفي مقابلة أجرتها معها قناة " Fox News" التلفزيونية، قالت ناويرت، في رد على سؤال: هل تريد واشنطن الإطاحة بالنظام الإيراني؟،: "نحن نريد من السلطات في إيران أن تصغي للمطالب الشعبية، ولكنها لم تفعل ذلك لغاية الآن، ولا نريد استباق الأحداث".

وتشهد مدن كبرى في إيران مثل مشهد وأصفهان وريشت منذ الـ 28 ديسمبر الماضي احتجاجات شعبية واسعة.

وفي هذا الصدد، صرح الرئيس الإيراني، حسن روحاني، بأن هذه الاحتجاجان شأن داخلي، وأن بلاده ترفض التحريض الذي تمارسه دول أجنبية.

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وبحسب معطيات وسائل الإعلام، فإن حصيلة ضحايا المواجهات في إيران بين المتظاهرين وقوات الشرطة وصلت إلى 20 قتيلا، فضلا عن اعتقال السلطات الإيرانية لأكثر من 450 متظاهرا في العاصمة طهران.

المصدر: نوفوستي

علي الخطايبة