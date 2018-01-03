البيت الأبيض: ترامب يستنفر المجتمع الدولي ضد إيران

أعلن مسؤول رفيع من البيت الأبيض أن إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعتزم استنفار المجتمع الدولي دعما للمحتجين في إيران وتنوي استخدام العقوبات ضد قامعي المحتجين.

إقرأ المزيد

وأوضح المسؤول في حديث لوكالة "رويترز"، اليوم الأربعاء، أن إدارة ترامب تسعى في الوقت الراهن لـ"جمع معلومات عملية" حول شخصيات ومؤسسات قامت بقمع المحتجين في إيران، لإضافتها إلى ترسانة العقوبات المتوفرة حاليا لدى حكومة الولايات المتحدة.

وأضاف المصدر أن البيت الأبيض يدرس "وسائل لاستنفار المجتمع الدولي من أجل التصدي لقمع الاحتجاجات السلمية في إيران".

كما نفى المسؤول الرفيع الادعاءات القائلة إن الولايات المتحدة تدير الاحتجاجات، معتبرا أنها بدأت عفوية.

المصدر: رويترز

رفعت سليمان