كييف: السفر إلى روسيا في اتجاه واحد

نصحت وزارة الخارجية الأوكرانية مواطنيها بعدم السفر إلى روسيا، معتبرة أن الرحلة إلى هناك، بالنسبة للأوكرانيين، ستكون عبارة عن "تذكرة بدون عودة".

وجاء في تغريدة للخارجية الأوكرانية على صفحتها على "تويتر": "سفر المواطنين الأوكرانيين إلى الاتحاد الروسي معناه - تذكرة بوجهة واحدة.. وهذا الأمر مثبت وموثّق.. هل من الضروري أن يخاطر الشخص بحريته وأن يتسبب بمعاناة أقاربه"؟

Подорож українців до Росії - нерідко квиток в один кінець. Підтверджено і задокументовано. То чи варто ризикувати власною свободою і спричиняти муки рідним?!.. https://t.co/m9LLShviXHpic.twitter.com/DyD9P3njOi — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) ٤ يناير، ٢٠١٨

وعزت الخارجية الأوكرانية معلوماتها إلى بيانات مجلس الأمن الأوكراني، والذي أعلن في وقت سابق، أن "الأمن الروسي قام باحتجاز المواطن الأوكراني أوليغ نيغادو، والذي شارك في المعارك في الدونباس، أثناء زيارته لأقاربه في موسكو".

يذكر أن وزير الإسكان والتعمير الأوكراني أعلن في مقابلة مع وكالة "نوفوستي"، أن على كييف إيقاف التعاون مع موسكو في مجال تبادل المعلومات المتعلقة بالقطارات والباصات. فيما تم إيقاف تبادل المعلومات فيما يتعلق بحركة الطيران والملاحة الجوية في وقت مبكر من ذلك.

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وتتهم أوكرانيا جارتها في التدخل في الشؤون الداخلية للبلد، الأمر الذي تنفيه وترفضه روسيا.

وأعلنت موسكو مرارا أنها لا تعتبر طرفا في الصراع الداخلي الأوكراني، وأنها مهتمة بأن تتجاوز أوكرانيا أزمتها السياسية والاقتصادية.

المصدر: نوفوستي

هاشم الموسوي