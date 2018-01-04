واشنطن: لن ندع الإيرانيين وحدهم!

أعلن مايكل بنس نائب الرئيس الأمريكي، اليوم الخميس، أن إدارة ترامب ستقدم الدعم اللازم للمتظاهرين الإيرانيين.

وقال بنس في مقالة نشرتها صحيفة "واشنطن بوست": "إدارتنا ستواصل دعم المتظاهرين الذين يسعون إلى الحرية، ونطالب قادة إيران بالتوقف عن اتخاذ إجراءات خطيرة ومزعزعة للاستقرار في بلادهم كما يفعلون في الخارج".

وأضاف بنس: "إحجام إدارة الرئيس السابق باراك أوباما عن التعبير عن تضامنها مع الإيرانيين عند مطالبتهم بالتغيير في بلادهم، وعدم اتخاذها أي خطوات في هذا الشأن، شجع حكام إيران على قمع الاحتجاجات بشكل وحشي قبل 8 سنوات ونصف(إشارة إلى احتجاجات جماهيرية شهدتها إيران ضد نتائج الانتخابات الرئاسية 2009)".

وتابع بنس: "حتى الآن، العديد من الإيرانيين يتهمون الولايات المتحدة بتركهم يعتمدوا على أنفسهم في وقت الحاجة للمساعدة".. "اليوم الشعب الإيراني خرج مرة أخرى إلى الشوارع للمطالبة بالحرية، والولايات المتحدة والرئيس ترامب يدعمان الشعب الإيراني. ولن نسكت هذه المرة ولن ندعهم وحدهم، والرئيس ترامب يبحث التدابير الممكن اتخاذها لمعاقبة النظام الإيراني على سلوكه العدواني ومضايقته لمواطنيه".

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ويرى بنس أنه من الضروري توجيه انتقاد إلى "العديد من الشركاء الأوروبيين لأمريكا ومنظمة الأمم المتحدة" لأنهم لم يعربوا " بشكل حاسم عن الأزمة المتفاقمة في إيران".

واختتم بنس قوله، بدعوته: "قادة الدول الحرة في جميع أنحاء العالم إلى إدانة الدكتاتوريين الإيرانيين، وحماية حق الشعب الإيراني في تقرير مستقبله".

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تجدر الإشارة إلى إيران تشهد منذ الـ28 من الشهر الماضي مظاهرات حاشدة، احتجاجا على غلاء الأسعار والبطالة، قتل خلالها 20 شخصا باشتباكات بين المتظاهرين والشرطة، فيما أوقف الأمن 450 متظاهرا حسب مصادر رسمية.

وأعلن قائد الحرس الثوري الإيراني محمد علي جعفري، يوم أمس عن "انتهاء الفوضى في إيران واندحار منظمي العصيان".

المصدر: تاس

أحمد باديان