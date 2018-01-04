ترامب ينسب لنفسه الفضل في التقارب الحاصل بين الكوريتين!

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس، باستئناف الاتصال بين الكوريتين الشمالية والجنوبية عبر الخط الساخن، معتبرا أن ذلك جاء نتيجة لصلابة موقف واشنطن تجاه بيونغ يانغ.

وتساءل ترامب في تغريدة:

مع كل "الخبراء" الفاشلين...، هل هناك من يعتقد حقا أن المحادثات والحوار بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية كانت ستجري في الوقت الراهن، لو لم أكن حازما وقويا ومستعدا لحشد كل جبروتنا ضد الشمال . إنهم مجانين، ولكن المحادثات شيء جيد! دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي

With all of the failed “experts” weighing in, does anybody really believe that talks and dialogue would be going on between North and South Korea right now if I wasn’t firm, strong and willing to commit our total “might” against the North. Fools, but talks are a good thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 4, 2018

تجدر الإشارة إلى أن إعادة إطلاق الخط الساخن جاء على خلفية تقارب ملحوظ بين الكوريتين، مهد له إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون خلال كلمة عيد رأس السنة، أن رياضيي بلاده قد يشاركون في دورة الألعاب الأولمبية التي تنطلق الشهر المقبل في كوريا الجنوبية، كما عبر كيم عن سعي بيونغ يانغ إلى تطبيع العلاقات مع سيئول و"نسيان الماضي".

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المصدر: تويتر + وكالات

متري سعيد