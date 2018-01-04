ألمانيا تشكك بضرورة تزويد أوكرانيا بأسلحة قاتلة

أعرب وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل عن شكه في أن توريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، سيساعد في حل النزاع شرق هذه الدولة.

أفادت بذلك وكالة الأنباء الأوكرانية المستقلة (UNIAN) ونقلت عن الوزير الألماني قوله: "نحن في ألمانيا نشك بشكل كبير في أن توريد السلاح يمكن أن يحل النزاع، ولكننا في ذات الوقت على مسافة بعيدة من موقع النزاع المذكور".

وأشار زيغمار غابرييل إلى أن بلاده في أمان، أما أوكرانيا فتنظر إلى موضوع توريد السلاح الفتاك لها من وجهة نظر أخرى.

جدير بالذكر أن وزير الخارجية الأوكراني بافيل كليمكين كان قد قال يوم أمس إن الأسلحة التي ستوردها الولايات المتحدة لأوكرانيا ستستخدم حصرا "للرد على الاستفزازات من جانب الجماعات المسلحة غير القانونية" في شرقي البلاد". وأضاف الوزير القول إن هذه الأسلحة "قد تستخدم في حال وجود استفزازات من جانب روسيا ومن جانب الإرهابيين الذين تدعمهم". وشدد على أن الأسلحة المذكورة لن تستخدم خلال عمليات هجومية.

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وكانت الأنباء قد أفادت يوم 23 ديسمبر بأن الولايات المتحدة قررت تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاعية. وقالت مصادر في واشنطن إن "الولايات المتحدة قررت توريد قدرات دفاعية لأوكرانيا كجزء من جهودنا لمساعدتها على بناء قدراتها الدفاعية على المدى الطويل، لكي تتمكن من حماية سيادتها ووحدة أراضيها والتصدي للعدوان".

المصدر: لينتا رو

ادوارد سافين