موغيريني: الحصار الأمريكي لكوبا غير مقبول

انتقدت المفوضة العليا للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني الحصار التجاري والاقتصادي، الذي تفرضه الولايات المتحدة على كوبا.

ووصفت رئيسة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي في مؤتمر صحفي خلال زيارتها لكوبا، هذا الحصار بغير المقبول.

وقالت موغيريني: "الحصار ليس حلا. ونحن قلنا ذلك لشركائنا الأمريكيين مرات عديدة في الأمم المتحدة".

من جانبها أفادت وزارة الخارجية الكوبية في تغريدة على تويتر، بأن موغيريني أكدت للسلطات الكوبية أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بهدف وضع حد للحصار الأمريكي المفروض على كوبا.

وأشارت قناة تيليسور التلفزيونية إلى أن موغيريني ستلتقي اليوم الخميس مع وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز.

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تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة باشرت بفرض حصار اقتصادي وتجاري ضد كوبا في 19 أكتوبر 1960 أي بعد سنتين من قيام الثورة الكوبية، ويعتبر الآن أطول حصار في التاريخ الحديث.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين







