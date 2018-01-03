بعد عامين من الصمت.. اتصال بين الكوريتين عبر الخط الساخن

أجرت الكوريتان الجنوبية والشمالية اليوم الأربعاء أول اتصال عبر الخط الساخن فور إعادة إطلاقه بعد عامين من توقفه.

وأوضحت وزارة إعادة التوحيد الكورية الجنوبية في بيان لها أن الاتصال أجري بعد وقت قصير من إعادة إطلاق الخط الساخن واستغرق 20 دقيقة (بين 15.30 حتى 15.50 بالتوقيت المحلي)، وتناول المسائل الفنية المتعلقة بالاتصالات بين الجانبين.

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ثم اتصل ممثلو بيونغ يانغ بعد ساعتين ونصف مرة أخرى بمركز اتصالات لزملائهم من سيئول في قرية بانمنجوم الحدودية، وقالوا: "لنكتفي بذلك اليوم".

تجدر الإشارة إلى أن إعادة إطلاق الخط الساخن جاء على خلفية تقارب ملحوظ بين الكوريتين جاء بعد إعلان زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون عن سعي بيونغ يانغ إلى تطبيع العلاقات مع سيئول و"نسيان الماضي" تمهيدا لإعادة توحيد شبه الجزيرة.

المصدر: CNN

نادر عبد الرؤوف