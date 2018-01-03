أنقرة: نتنياهو وترامب يدعمان الاحتجاجات في إيران

أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي يدعمان الاحتجاجات في إيران، داعيا إياهما إلى تفادي التدخل في شؤون طهران.

وقال أوغلو خلال لقاء مع صحفيين في أنقرة إنه يعارض أي تدخل خارجي في شؤون إيران الداخلية إزاء ما تشهده الآن من احتجاجات، معربا عن أمله في أن الاستقرار والسلام سيعودان قريبا إليها.

وأكد وزير الخارجية التركي أن الإدارة الحالية في إيران تم اختيارها عن طريق الانتخابات، داعيا الدول إلى الكف عن "الكيل بمكيالين" في انتقاداتها لطهران.

وقال أوغلو: "من الجلي تماما من يحاول إثارة المتاعب في إيران.. إذا كانت هناك تغيرات فينبغي أن تكون عبر انتخابات"، مضيفا أن تصريح الرئيس الإيراني حسن روحاني حول المظاهرات السلمية كان مهما جدا.

وتعليقا على مكالمة هاتفية أجراها مع نظيره الإيراني قال مولود جاويش أوغلو إن محمد جواد ظريف أبلغه أن المظاهرات في إيران تشبه مظاهرات "جيزي بارك" بإسطنبول التي بدأت بشكل سلمي وتحولت سريعا إلى اشتباكات واحتجاجات مناهضة للحكومة. واعترفت ظريف بسقوط ضحايا بين المتظاهرين والشرطة، مؤكدا أن الحكومة الإيرانية توخت الحيطة والحذر في تعاملها مع المتظاهرين.

وسبق لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن أيّد الاحتجاجات في إيران، معتبرا أن سقوط النظام الإيراني سيؤدي إلى "صداقة" بين الإيرانيين والإسرائيليين.

وكتب نتنياهو في حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "عندما سيسقط هذا النظام أخيرا، وهو سيسقط يوما ما، سيكون الإيرانيون والإسرائيليون أفضل أصدقاء مرة أخرى". كما تمنى للشعب الإيراني النّجاح في نيل حريته.

كما أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب عن تأييده للاحتجاجات في إيران، وكتب على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "إيران تفشل على جميع المستويات، على الرغم من الصفقة الهائلة التي أبرمتها إدارة أوباما معها"، مضيفا أنه "حان وقت التغيير".

المصدر: وكالات