تطورات الوضع في إيران.. مسيرات مضادة للاحتجاجات تندد بأعمال الشغب

خرجت اليوم الأربعاء، مسيرات وتجمعات في عدة مدن إيرانية تندد بأعمال الشغب في البلاد، وتستنكر ما وصفته أعمالا تخريبية لمثيري الشغب.

وبث التلفزيون الإيراني صورا للتجمعات الرافضة لأعمال الشغب في مدن الأحواز وأراك وجرجان وإيلام وقم.

وردد المشاركون في هذه المسيرات شعارات ضد الولايات المتحدة الأمريكية، وإسرائيل، وضد مثيري الفتن والشغب في البلاد.

ومن المقرر أيضا أن يخرج الإيرانيون في مدينة مشهد غدا الخميس في مظاهرات منددة بالأعمال التخريبية لمثيري الشغب والفوضى في المدينة.

وستنطلق التظاهرة غدا الخميس من ساحة "الشهداء" في مدينة مشهد للتنديد بالأعمال التي قام بها مثيرو الشغب خلال الأيام الأخيرة في المدينة.

إلى ذلك أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الأجهزة الأمنية اعتقلت 5 أشخاص في مدينة إسلام أباد، وعددا آخر في مدينة كرمنشاه.

هذا وقد أسفرت الاحتجاجات، التي تشهدها مدن ومناطق إيرانية، عن مقتل 22 شخصا وإصابات العشرات، بالإضافة إلى اعتقال المئات.

وقد اندلعت الاحتجاجات أول مرة الخميس الماضي في مدينة مشهد، مطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية ومنددة بالفساد، وسرعان ما امتدت إلى مدن أخرى ورفعت شعارات مناهضة للرئيس حسن روحاني والمرشد الأعلى علي خامنئي.

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي