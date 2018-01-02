تجدد المواجهات الليلية.. اشتباكات عنيفة بين متظاهرين والأمن الإيراني في أصفهان

أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء الثلاثاء بوقوع اضطرابات واشتباكات عنيفة في مدينتي قهدريجان وفلاورجان في محافظة أصفهان، حيث حاول المتظاهرون السيطرة على مقرات للشرطة.

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وتحدثت وكالة "رجا نيوز" عن مقتل شخص في مدينة خميني شهر بمحافظة أصفهان، الثلاثاء، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا الاحتجاجات إلى 22 شخصا على الأقل.

وذكرت الوكالة أن مسلحين أطلقوا النار على مبنى حكومي في مدينة لِنجان بأصفهان.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات فيديو تظهر إضرام متظاهرين للنيران في حوزة دينية في مدينة خميني شهر بأصفهان.

وشهدت مدينة شيراز اشتباكات مع قوات الأمن.

وفي مشهد، ثاني أكبر المدن الإيرانية، التي بدأت منها الاحتجاجات يوم الخميس الماضي لتنتشر إلى مناطق أخرى، أكد مساعد المدعي العام في مشهد، حسن حيدري، اعتقال 138 شخصا "من مثيري الشغب" فيها حتى الآن، دون سقوط أي قتيل أو جريح جراء التظاهرات في المدينة.

كما تجددت التظاهرات في العاصمة طهران وطالت مدنا أخرى ، من بينها مسجد سليمان وشاهین شهر وغيرها.

كما نظمت عوائل السجناء السياسيين اعتصاما قرب معتقل إيفين بطهران، الثلاثاء.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا