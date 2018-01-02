خامنئي في أول تعليق له على الأحداث: العدو يتحين الفرصة لتوجيه ضربة لإيران

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في أول تعليق له منذ بدء الاحتجاجات في إيران، إن العدو يتحين الفرصة لتوجيه ضربة لإيران.

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وأضاف خامنئي خلال لقائه عوائل الشهداء، أن الأعداء وظفوا خلال الأحداث الأخيرة، المال والسلاح والسياسة والأجهزة الأمنية، كي يخلقوا بلبلة للنظام الإسلامي في إيران.

وتابع المرشد الأعلى الإيراني في تصريح متوجها به إلى الشعب الإيراني: "لدي الكثير لأقوله لشعبنا العزيز لكن ذلك سيكون في وقته المناسب".

وتشهد مدن ومناطق إيرانية مظاهرات واشتباكات بين المحتجين والأمن، لليوم الخامس على التوالي، أسفرت عن مقتل 20 شخصا بينهم 3 من رجال الأمن.

إلى ذلك أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال 450 محتجا في طهران خلال ثلاثة أيام.

هذا وحملت السلطات الإيرانية أطرافا خارجية المسؤولية عن الأزمة الحالية. وقال نائب قائد الحرس الثوري إن الشعارات التي يرددها بعض المتظاهرين تشير إلى وقوف "منظمة مجاهدي خلق" المدعومة من السعودية والغرب، حسب قوله، وراء الأحداث الأخيرة في البلاد.

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المصدر: RT + iribnews