 
مباشر

خامنئي في أول تعليق له على الأحداث: العدو يتحين الفرصة لتوجيه ضربة لإيران

أخبار العالم

خامنئي في أول تعليق له على الأحداث: العدو يتحين الفرصة لتوجيه ضربة لإيران
Reuters Caren Firouz
علي خامنئي المرشد الإيراني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/jp4s

قال المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في أول تعليق له منذ بدء الاحتجاجات في إيران، إن العدو يتحين الفرصة لتوجيه ضربة لإيران.

إقرأ المزيد
الرئيس الإيراني حسن روحاني روحاني: العدو قال صراحة إنه سينقل المعركة إلى داخل إيران

وأضاف خامنئي خلال لقائه عوائل الشهداء، أن الأعداء وظفوا خلال الأحداث الأخيرة، المال والسلاح والسياسة والأجهزة الأمنية، كي يخلقوا بلبلة للنظام الإسلامي في إيران.

وتابع المرشد الأعلى الإيراني في تصريح متوجها به إلى الشعب الإيراني: "لدي الكثير لأقوله لشعبنا العزيز لكن  ذلك سيكون في وقته المناسب".

وتشهد مدن ومناطق إيرانية مظاهرات واشتباكات بين المحتجين والأمن، لليوم الخامس على التوالي، أسفرت عن مقتل 20 شخصا بينهم 3 من رجال الأمن.

إلى ذلك أعلنت السلطات الإيرانية عن اعتقال 450 محتجا في طهران خلال ثلاثة أيام.

هذا وحملت السلطات الإيرانية أطرافا خارجية المسؤولية عن الأزمة الحالية. وقال نائب قائد الحرس الثوري إن الشعارات التي يرددها بعض المتظاهرين تشير إلى وقوف "منظمة مجاهدي خلق" المدعومة من السعودية والغرب، حسب قوله، وراء الأحداث الأخيرة في البلاد.

إقرأ المزيد
طهران، 01/01/2018 طهران تحمل الرياض وواشنطن ولندن مسؤولية الاحتجاجات

المصدر: RT + iribnews

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة