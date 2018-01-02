تشديد الإجراءات الأمنية في محيط السفارة الروسية بطهران

أفادت الخارجية الروسية بتشديد الإجراءات الأمنية في محيط السفارة الروسية بطهران، بدءا من 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي، في ظل التظاهرات المستمرة في البلاد منذ عدة أيام.

وجاء هذا الإعلان على لسان الملحق الإعلامي للبعثة الدبلوماسية الروسية في طهران، أندريه غانينكو، الذي قال في حديث لإذاعة "غوفوريت موسكفا" (موسكو تتحدث") الروسية، اليوم الثلاثاء: "فيما يتعلق بالتدابير الخاصة، فبدءا من 31 ديسمبر شدد الإيرانيون الإجراءات الأمنية في محيط السفارة".

وأوضح غانينكو أن الأمن الإيراني خصص قوات إضافية من الشرطة وقوات خاصة فرضت طوقا أمنيا مشددا حول السفارة، إضافة إلى الحراسات الاعتيادية المتمثلة بالشرطة الدبلوماسية.

وأضاف أن هذه التدابير داخلية وأن الجانب الإيراني لا يقيّد حرية التنقل موظفي السفارة، لكنهم "يغادرون مبنى السفارة للقيام بالمهام الرسمية فقط ولا يبتعدون عن مبنى السفارة".

المصدر: تاس

إينا أسالخانوفا