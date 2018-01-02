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مقتل 65 مسلحا من داعش في أفغانستان

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مقتل 65 مسلحا من داعش في أفغانستان
© AP Photo / Najim Rahim
مواجهات مع داعش في أفغانستان
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نقلت قناة " تولو نيوز" التلفزيونية المحلية، عن مسؤولين أفغان قولهم، إنه تم تصفية 65 مسلحا من تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الثلاثاء، خلال عمليات للقوات المسلحة الأفغانية.

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وقال ممثل حاكم مقاطعة نانغارهار، عطا الله هوجياني، أن 65 مسلحا من "داعش" لقوا مصرعهم وأصيب 18 آخرون في العمليات الجوية والبرية في منطقة هاسكا مينا.

ووفقا له، قتل مدني واحد أثناء العمليات، وأصيب 13 آخرون.

وفى وقت سابق، ذكر شريف يافتالي، رئيس الأركان العامة للجيش في أفغانستان، أنه لا يتواجد في البلاد أكثر من ألفي مسلح من "داعش".

وتدهورت الأوضاع الأمنية في أفغانستان بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة.

وقد شنت حركة طالبان الراديكالية التي كانت تسيطر سابقا على أراض واسعة في المناطق الريفية من البلاد هجوما على المدن الكبيرة، فيما ازداد تواجد ونفوذ وتأثير مسلحي تنظيم "داعش" أيضا على أراضي البلاد.

المصدر: نوفوستي

سعيد طانيوس

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