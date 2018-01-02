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مسلحون يقتلون 21 مسيحيا في نيجيريا ليلة رأس السنة

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مسلحون يقتلون 21 مسيحيا في نيجيريا ليلة رأس السنة
Reuters Afolabi Sotunde
أرشيف
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قتل 21 مصليا على الأقل برصاص مسلحين مجهولين في بورت هاركورت في جنوب نيجيريا، أثناء عودتهم من قداس ليلة رأس السنة منتصف ليل الأحد.

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ووقع الهجوم المسلح في مدينة أوموكو، التي تبعد حوالى 90 كلم من بورت هاركورت، المركز النفطي الكبير وعاصمة ولاية ريفرز.

وأعلنت مصادر أمنية أن 21 شخصا قتلوا وأُصيب 12 آخرون بالرصاص نقلوا إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن أحد أقرباء القتلى أن "المسلحين أطلقوا النار على جمع من المؤمنين قرابة الدقيقة الثلاثين بعد منتصف الليل".

هذا وأعلنت السلطات في نيجيريا أن الشرطة أطلقت عملية أمنية "للقبض على هؤلاء المجرمين ومحاكمتهم".

يذكر أن جماعة "بوكو حرام" تنشط في نيجيريا منذ سنوات، وتقف وراء معظم الأعمال الإرهابية في نيجيريا، التي أودت بحياة أكثر من 20 ألف شخص، وتسببت في تهجير أكثر من مليوني شخص.

المصدر: وكالات

نادر همامي

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