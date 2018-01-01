"بوكو حرام" تقتل 25 حطابا في نيجيريا

لقي 25 حطابا في قرية بولاية بورنو شمال شرق نيجيريا مصرعهم بهجوم شنته جماعة "بوكو حرام".

وكانت حصيلة سابقة قد تحدثت يوم السبت عن مقتل 4 حطابين بهذا الهجوم، عندما فتح عناصر "بوكو حرام" النار على مجموعة من الحطابين، كانوا يحمّلون حطبا على سيارة نقل في قرية مايوا على بعد حوالي 20 كلم من مايدوغوري، عاصمة ولاية بورنو المضطربة.

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وقال بونو غانا، وهو حطاب نجا من الهجوم، إنه بالإضافة إلى الجثث الأربع: "عثرنا على 21 جثة جديدة عندما فتشت فرق الإنقاذ المكان بحثا عن العديد من القرويين الذين لم يعودوا إلى منازلهم بعد الهجوم".

وكان المسلحون قد أضرموا النار في ثلاث عربات محملة بالحطب.

وقال إبراهيم ليمان، قائد ميليشيا تقاتل المتمردين، إن عددا من تجار الخشب تمكنوا من الفرار من عناصر "بوكو حرام"، الذين يقودهم أبو مصعب البرناوي، الذين أعلن ولاءه لتنظيم "داعش"الإرهابي.

وقال التاجر هارونا داهيرو الذي نجا من الاعتداء إن "16 من بوكو حرام أتوا على 6 دراجات نارية وفتحوا النار علينا".

وتسبب تمرد بوكو حرام بمقتل 20 ألف شخص وتشريد 2.6 مليون في نيجيريا. وفي الأشهر الأخيرة ازدادت الهجمات على مواقع عسكرية ومدنية وعلى القرى النائية في شمال البلاد.

وتتهم بوكو حرام تجار الخشب بالتجسس وتمرير المعلومات للجيش النيجيري والميليشيات الداعمة له.

المصدر: أ ف ب

رُبى آغا