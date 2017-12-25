الجيش النيجيري يتصدى لهجوم "بوكو حرام" شمال شرق البلاد

أعلن قائد عملية القوات النيجيرية ضد جماعة "بوكو حرام" المتطرفة الجنرال نيكولاس روجيرز أن الجيش تمكن من صد هجوم مسلحين على ضواحي مدينة مايدوغوري في شمال شرق نيجيريا.

وذكرت وكالة "رويترز" أن الجيش النيجيري يرى أن إرهابيي "بوكو حرام" يقفون وراء هذا الهجوم.

يذكر أن القوات النيجيرية سيطرت على الوضع بعد أن شهدت ضواحي مدينة مايدوغوري إطلاق نار في وقت سابق.

تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 20 ألف شخص قتلوا في دول حوض بحيرة تشاد الإفريقية منذ عام 2009، واضطر حوالي 2.6 مليون إلى النزوح. وفي مارس عام 2015 بايعت الجماعة المتطرفة تنظيم "داعش" الإرهابي.

المصدر: وكالات

ياسين المصري