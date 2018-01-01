بريطانيا.. حريق هائل يلتهم 1400 سيارة في ليفربول

اندلع حريق هائل في موقف سيارات متعدد الطوابق في مدينة ليفربول البريطانية، ليلة رأس السنة الجديدة، والتهم الحريق ألفا وأربعمئة سيارة كانت مركونة في المكان.

وتبين من التحقيقات الأولية التي أجرتها شرطة مقاطعة مرزيسايد التي تتبع لها مدينة ليفربول إداريا، أن الحريق شب صدفة في إحدى السيارات المركونة في موقف السيارات الواقع جنب مجمع Echo Arena لحفلات موسيقية وفعاليات ترفيه، ليمتد بعد ذلك إلى بقية السيارات.

وعجزت عشرون فرقة إطفاء عرهت إلى مكان الحادث، عن إخماد الحريق، والتهمت النيران جميع السيارات المتوقفة في المكان، وعددها 1400 سيارة، علما أن المواقف تسع 1600 سيارة.

لكن رجال الإطفاء تمكنوا من حصر انتشار الحريق إلى مبان مجاورة، وأجلوا السكان من المنازل القريبة من الموقف بسبب انتشار دخان خانق في المنطقة.

كما تسبب الحريق بإيقاف فعاليات الجزء الرابع والأخير من المعرض الدولي للفروسية (التي جرت في Echo Arena الليلة الماضية)، ونقلت الخيول من المكان.

المصدر: وكالات

إينا أسالخانوفا