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التلفزيون الإيراني: مسلحون حاولوا الاستيلاء على مخافر للشرطة وقواعد عسكرية والأمن تصدى لهم

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التلفزيون الإيراني: مسلحون حاولوا الاستيلاء على مخافر للشرطة وقواعد عسكرية والأمن تصدى لهم
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أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن تصدت لمتظاهرين مسلحين حاولوا الاستيلاء على مراكز شرطة وقواعد عسكرية.

وقال بيان التلفزيون الإيراني الرسمي: "حاول بعض المتظاهرين المسلحين السيطرة على بعض مراكز الشرطة وقواعد عسكرية، لكنهم قوبلوا بمقاومة صارمة من جانب قوات الأمن"، ولم يحدد البيان موقع هذه الهجمات.

يتبع ..

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