التلفزيون الإيراني: مسلحون حاولوا الاستيلاء على مخافر للشرطة وقواعد عسكرية والأمن تصدى لهم

أعلنت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن تصدت لمتظاهرين مسلحين حاولوا الاستيلاء على مراكز شرطة وقواعد عسكرية.

وقال بيان التلفزيون الإيراني الرسمي: "حاول بعض المتظاهرين المسلحين السيطرة على بعض مراكز الشرطة وقواعد عسكرية، لكنهم قوبلوا بمقاومة صارمة من جانب قوات الأمن"، ولم يحدد البيان موقع هذه الهجمات.

يتبع ..