وزير الدفاع الإيراني: الأعداء يبذلون قصارى جهدهم لزعزعة أمن البلاد

قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي، إن أطرافا خارجية وصفها بالأعداء، تسعى لجعل إيران بلدا مضطربا وغير آمن.

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وأشار في تصريح أدلى به أمام حشد من المسؤولين في وزارة الدفاع يوم الاثنين، إلى أن "الأعداء يبذلون قصارى جهدهم لتأجيج مشاعر الشعب الإيراني وتشجيعه على زعزعة الأمن في البلاد".

ودعا وزير الدفاع الإيراني إلى ضرورة التضامن والوحدة والتكاتف الوطني من أجل إحباط مؤامرات الأجانب ودرء فتنهم.

وقال إنه بالإمكان متابعة المطالب من خلال الاحتفاظ بالهدوء والأمن والنظام، موضحا أن "الشعب الإيراني العظيم دلل خلال العقود الأربعة الماضية أنه ملتزم على الدوام بالأساليب القانونية في متابعة نيل حقوقه المشروعة".

وأكد وزير الدفاع أن الحكومة وجميع الأجهزة المعنية لا توفر جهدا في إيجاد حلول للمشاكل، إلا أن الحفاظ على الاستقرار والنظام وتنفيذ القوانين والالتزام بالوحدة والتضامن الوطني يعد السبيل الأفضل لإرساء الأمن العام والاستجابة لمطالب الناس.

وتشهد عدة مدن إيرانية مظاهرات لليوم الرابع على التوالي، بدأت بالمطالبة بالتنمية وتحسين الظروف المعيشية، وسرعان ما رفعت شعارات ضد الرئيس حسن روحاني وضد المرشد الأعلى، وتصف نظام الحكم بالدكتاتور.

وقد أسفرت المواجهات مع رجال الأمن عن مقتل 4 مواطنين، وإصابة عدد آخر، بالإضافة إلى اعتقال العشرات.

المصدر: RT + وكالات

نادر همامي