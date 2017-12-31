غوتيريش يعلن "الإنذار الأحمر"

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش"، "إنذارا أحمر" بمناسبة حلول رأس السنة الجديدة، محذرا من تنامي مظاهر عدم المساواة وإرهاب الأجانب في العالم.

وذكّر المدير التنفيذي للمنظمة الدولية أنه دعا، أثناء تنصيبه، قبل سنة، إلى جعل العام 2017 "عام السلام"، لكن العالم خطا للأسف خطوة كبيرة إلى الوراء"، مضيفا: "لذا فإني مع حلول العام 2018 الجديد لا أقوم بتوجيه دعوة، بل ألقي تحذيرا وأعلن الإنذار الأحمر".

وأشار غوتيريش في رسالته السنوية بمناسبة حلول رأس السنة، إلى تفاقم النزاعات الجارية وظهور "تهديدات جديدة"، ذاكرا أن القلق بشأن الأسلحة النووية بلغ مستوى لم يبلغه منذ انتهاء "الحرب الباردة"، إضافة إلى فشل البشرية في التعامل مع تغير المناخ السريع جدا، وتنامي عدم المساواة وانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان وتصاعد النزعات القومية المتطرفة، وإرهاب الأجانب.

وأعرب غوتيريش عن إيمانه بأن "البشرية تستطيع أن تجعل العالم أكثر أمنا؟ وبإمكاننا تسوية النزاعات وتجاوز الكراهية والدفاع عن قيمنا المشتركة، لكننا لن نستطيع فعل ذلك إلا إذا عملنا سويا"، بحسب رسالة الأمين العام.

المصدر: تاس

قدري يوسف