كوريا الجنوبية تحتجز سفينة أخرى اشتبهت بنقلها نفطا لجارتها الشمالية

قامت سلطات كوريا الجنوبية بتوقيف وتفتيش سفينة تحمل علم بنما للاشتباه بأنها تنقل وتبيع النفط لكوريا الشمالية متجاوزة العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي ضد بيونغ يانغ.

أفادت بذلك وكالة رينهاب الكورية الجنوبية نقلا عن مصادر حكومية في سيئول. وذكرت أن السفينة "كوتي" ترسو حاليا فى ميناء بيونجتايك - تانجين فى مقاطعة جيونجى بكوريا الجنوبية. وأشارت إلى أن معظم أفراد طاقم السفينة من مواطني الصين وميانمار.

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يذكر أن سلطات كوريا الجنوبية اتخذت قرار حظر خروج السفينة من الميناء يوم 21 ديسمبر ولكن الخبر نشر فقط اليوم. وهذه هي المرة الثانية خلال شهر تحتجز فيها سلطات حكومة كوريا الجنوبية سفينة تحت علم دولة أجنبية للاشتباه بنقلها نفطا إلى كوريا الشمالية – قبل ذلك قامت كوريا الجنوبية بتوقيف وتفتيش السفينة " Lighthouse Winmore " التي تحمل علم هونغ كونغ لقيامها في يوم 19 أكتوبر الماضي بضخ 600 طن من النفط المكرر إلى سفينة كورية شمالية وتوجهت بعد ذلك إلى ميناء يوسو بكوريا الجنوبية، حيث تم احتجازها وتفتيشها من قبل موظفي الجمارك في كوريا الجنوبية في 24 نوفمبر.

ويحظر قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2375 الصادر في سبتمبر الماضي على جميع الدول الأعضاء تحميل ونقل أية بضائع إلى سفن كوريا الشمالية.

المصدر: نوفوستي

ادوارد سافين