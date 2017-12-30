موسكو تنفي مزاعم تزويدها بيونغ يانغ بالوقود

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تحترم وتطبق نظام العقوبات ضد كوريا الشمالية بشكل كامل، وذلك ردا على تقارير زعمت أن ناقلات روسية زودت كوريا الشمالية بالوقود.

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وأكدت الخارجية الروسية أن موسكو لا تلتف إلى قرارات مجلس الأمن، مذكرة في الوقت نفسه أنه لا يوجد حظر كامل لتوريد الوقود وتوجد بالتأكيد حصص محددة.

ويأتي تصريح الخارجية الروسية ردا على ما ذكرته وكالة "رويترز"، اليوم السبت، حيث قالت إن مصادر أمنية أوروبية لم تسمها، تحدثت أن ناقلات روسية زودت كوريا الشمالية بالوقود في ثلاث مناسبات على الأقل خلال الأشهر الأخيرة. واتهم المصدر روسيا بانتهاك عقوبات الأمم المتحدة من خلال بيع النفط أو مشتقاته لكوريا الشمالية.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن الدولي صوّت بالإجماع على مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية.

وينص القرار على "حظر نحو 90 % من المشتقات النفطية إلى كوريا الشمالية، إضافة إلى تحديد سقف لتزويدها بالنفط الخام بأربعة ملايين برميل سنويا، وكذلك فرض قيود على تسليم المشتقات النفطية بما فيها وقود الديزل محددا سقفا بـ500 ألف برميل للعام المقبل".

المصدر: وكالات

نادر همامي