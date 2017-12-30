مخططات واشنطن لداعش في العام الجديد

قال المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي لمكافحة "داعش" بريت ماكغورك، أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة سينشط العام القادم جهوده الهادفة إلى استقرار المناطق المحررة من المسلحين.

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وصرح في بيان وجهه إلى شركاء الولايات المتحدة في التحالف: "سيتطلب عملنا العام القادم تنشيط الجهود من أجل استقرار المناطق المحررة من "داعش". وأشار إلى أن "المعارك في سوريا لا تزال مستمرة"، مضيفا أن عمليات مكافحة "داعش" ستتواصل في الربع الأول من عام 2018. وأكد أن الاهتمام الرئيسي سيتركز على جهود الاستقرار وأن الولايات المتحدة جاهزة للبقاء في سوريا حتى "نتأكد من هزيمة تنظيم "داعش"الإرهابي.

وكان الناطق باسم التحالف الدولي العقيد رايان ديلون أعلن سابقا أن نحو ألف مسلح من تنظيم "الدولة الإسلامية" ما يزالون متواجدين في سوريا والعراق.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أصدر أثناء كلمته أمام العسكريين الروس في قاعدة حميميم في الـ11 من الشهر الجاري، بانسحاب القوات الروسية من سوريا بعد الهزيمة الكاملة لـ "داعش" في هذا البلد. وفيما بعد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا تحرير نحو 100% من أراضي سوريا والعراق التي كان يسيطر عليها الإرهابيون، مضيفا في الوقت ذاته أن التواجد العسكري الأمريكي في البلدين لا يزال قائما.

المصدر: نوفوستي

أولغا رودكوفسكايا